بندر الأحبابي: «عموري» صديقي.. ومتشوق لـ «قمة الجمعة»

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد لاعب فريق العين، الدولي بندر الأحبابي أن مواجهة فريق الجزيرة الجمعة المقبلة بقيادة صديقه لاعب الوسط الدولي، عمر عبدالرحمن «عموري» تحفز كل لاعبي فريق «الزعيم» من أجل تحقيق الفوز للاستمرار بين أندية المقدمة في جدول ترتيب دوري الخليج العربي لكرة القدم، متوقعاً أن تكون مباراة ممتعة ومثيرة في آن واحد، معرباً عن أمله في أن يكون الفوز من نصيبهم. وقال الأحبابي لـ«الإمارات اليوم» عن خصوصية مواجهة صديقه عمر عبدالرحمن: «ليس الجمهور فقط من ينتظر مواجهة الجزيرة، حتى نحن كلاعبين ننتظرها، نريد أن نقدم أداء يستمتع به لاعبو فريقنا، سنحاول لعب مباراة حلوة والسبب في ذلك ليس لوجود عمر عبدالرحمن في صفوف الفريق المنافس».

ويستقبل فريق العين في التاسعة إلا ربعاً من يوم الجمعة المقبل، منافسه الجزيرة على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم في لقاء ستكون فيه الأنظار متجهة نحو لاعب الجزيرة، عمر عبدالرحمن الذي سيواجه فريقه السابق «العين» لأول مرة في تاريخه.

وقال الأحبابي: «عمر لاعب صاحب إمكانات فنية كبيرة، وبلا شك هو إضافة لأي فريق، بالنسبة إلينا نحن لا نفكر فقط في مواجهته بل نخطط لكيفية الفوز على فريق الجزيرة والحصول على النقاط كاملة، حينما تلعب أمام أخيك أو صديقك يجب عليك أن تكون في مستوى جيد وهذا النوع من التحدي يرفع من سقف الأداء لديك».

وأضاف: «أي لاعب يتمنّى أن يلعب بجوار عمر عبدالرحمن، والجمعة سنلعب في مواجهة بعضنا بعضاً، وبحكم علاقة الصداقة التي بيننا سأستمتع بكل تأكيد بمواجهته، ولكن في الوقت نفسه فإن هذا التحدي لن يخرجني من أجواء المباراة والعمل على مساعدة فريقي لتحقيق الفوز بنقاط اللقاء».

ورداً على سؤال عما إذا كان قد وضعا تحدياً بينهما بناء على نتيجة مباراة يوم الجمعة المقبل، قال بندر الأحبابي: «صحيح تربطني علاقة صداقة قوية مع (عموري)، لكن لا يوجد أي نوع من التحدي بيني وبينه، حتى إننا حينما نلتقي لا نتحدث عن كرة القدم على الإطلاق».

وأطلق عدد من جماهير العين وسماً على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تحت اسم «ليلة الرقم الصعب» لحشد أكبر عدد من الجماهير لحضور اللقاء من داخل الملعب، أملاً في دفع اللاعبين معنوياً لتحقيق الفوز بنقاط اللقاء كاملة، خصوصاً أن المواجهة هي أول اختبار حقيقي لقوة «الزعيم» في ملعبه في الموسم الجاري. ويحتل فريق العين المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الشارقة المتصدر، وكان «الزعيم» أكبر المستفيدين في الجولة الماضية فبعد تعثر «الملك» بالتعادل أمام حتا، وخسارة شباب الأهلي على يد النصر، استطاع الفريق الفوز خارج قواعده بنتيجة 7-1 ليتقدم من المركز الثالث للثاني ويزاحم الشارقة.

- العين يحتل المركز

الثاني في الدوري

بفارق نقطة عن

الشارقة «المتصدر».