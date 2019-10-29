تذاكر مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في أبوظبي تبدأ من 120 درهماً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة عن بدء طرح مبيعات تذاكر المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب البرازيل مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية في العاصمة أبوظبي 19 الشهر المقبل، في استاد محمد بن زايد. وستكون تذاكر المباراة متاحة عبر الموقع الإلكتروني: https:/‏‏/‏‏www.ticketmaster.ae، ابتداءً من 120 درهماً، والاستفادة من العرض المخصص لمن يحجز تذاكره بصورة مبكرة. وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني: «نرحّب بالمنتخبين البرازيلي والكوري الجنوبي بكامل نجومهما في أبوظبي، وبجماهيرهما الكبيرة، ونتطلع لتحقيق صورة تنظيمية مميزة تناسب مكانة الحدث العالمي، وتعزز ريادة أبوظبي في تنظيم أهم وأكبر الفعاليات الرياضية العالمية».

أسعار التذاكر

الفئة 1: 445 درهماً.

الفئة 2: 365 درهماً.

الفئة 3: 280 درهماً.

الفئة 4: 150 درهماً.

الفئة 4: لمن يحجز تذاكر المباراة بصورة مبكرة 120 درهماً.