«فلاي دبي» تطرح باقات عطلات «عيد الاتحاد»

طرحت «فلاي دبي» باقات عطلات بمناسبة عيد الاتحاد، بأسعار تبدأ من 3220 درهماً للشخص، وتشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية والأنشطة السياحية، مع خيارات للسفر إلى أربع وجهات هي إسطنبول وتبليسي وبانكوك وكرابي.

وحددت الشركة 22 نوفمبر 2026 موعداً نهائياً للحجز، على أن يكون السفر في موعد أقصاه 28 نوفمبر 2026. وتستند الأسعار المعلنة إلى سفر شخصين بالغين يتشاركان الغرفة، على الدرجة السياحية.

وتشمل الباقات الإقامة الفندقية والإفطار اليومي والتنقلات الخاصة من المطار وإليه، إلى جانب جولات سياحية وأنشطة تختلف بحسب الوجهة.

وتبدأ باقة إسطنبول من 3220 درهماً للشخص، وتشمل إقامة ثلاث ليالٍ خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر، وجولة إلى صبنجة ومعشوقية تتضمن الغداء، إضافة إلى رحلة عشاء بحرية في مضيق البوسفور.

أما باقة تبليسي، فتبدأ من 3640 درهماً للشخص، وتشمل إقامة ثلاث ليالٍ من 28 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر، وجولة في المدينة وزيارة نصب «تاريخ جورجيا».

وتبدأ باقة بانكوك من 4070 درهماً للشخص، وتشمل إقامة أربع ليالٍ من 28 نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر، وجولة في المدينة ورحلة عشاء بحرية في نهر تشاو فرايا.

وفي كرابي، تبدأ الأسعار من 4310 دراهم للشخص، مقابل إقامة أربع ليالٍ من 28 نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر، تشمل جولة إلى الينابيع الساخنة والمسبح الزمردي ومعبد كهف النمر، إلى جانب رحلة بالقارب التقليدي إلى جزر هونغ.

وأوضحت الشركة أن الباقات تخضع للشروط والأحكام، وأن الخدمات والأنشطة المشمولة تختلف باختلاف الوجهة.