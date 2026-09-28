بـ39 درهماً لأبوظبي و29 للفجيرة.. «قطارات الاتحاد» تفتح حجز التذاكر لرحلات دبي

فتحت شركة "قطارات الاتحاد" للأفراد باب حجز تذاكر أولى رحلاتها من وإلى محطة "اليلايس" في دبي، والمقرر تسييرها ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الجاري، وفقاً للخطة الزمنية المعتمدة.

ووفقاً لنظام الحجز الإلكتروني الذي اطّلعت عليه "الإمارات اليوم"، توفر الشركة فئتين من التذاكر لتلبية تطلعات المسافرين، حيث تبلغ قيمة تذكرة "الدرجة المريحة" 39 درهماً للرحلة المتجهة من محطة اليلايس بدبي إلى محطة محمد بن زايد في إمارة أبوظبي و 29 درهماً للرحلة المتجهة إلى محطة الفجيرة.

فيما حُدد سعر تذكرة "الدرجة المميزة" بـ 109 دراهم للرحلات المتجهة إلى إمارة أبوظبي، و89 درهماً للرحلات المتجهة إلى الفجيرة.

وتستغرق الرحلة من دبي إلى أبوظبي ساعة وأربع دقائق فقط، ومن دبي إلى الفجيرة 69 دقيقة، في حين تستغرق الرحلة من أبوظبي إلى الفجيرة 105 دقائق، وتنطلق الرحلة الأولى من محطة "اليلايس" في دبي عند الساعة 6:14 صباحاً، لتصل إلى محطة أبوظبي في تمام الساعة 7:18 صباحاً، بمدة رحلة تستغرق ساعة و4 دقائق.

وفي المقابل، تنطلق الرحلة الأولى إياباً من محطة أبوظبي الساعة 6:43 صباحاً لتصل إلى محطة "اليلايس" في دبي في تمام الساعة 7:47 صباحاً.

أما المتجهون إلى الفجيرة، فتنطلق الرحلة الأولى من محطة "اليلايس" بدبي الساعة 1:57 ظهراً (13:57) وتصل إلى محطة الفجيرة الساعة 3:07 عصراً (15:07) مستغرقة ساعة وعشر دقائق، في حين تبدأ أولى رحلات من الفجيرة الساعة 11:54 صباحاً لتصل إلى محطة اليلايس الساعة 1:04 ظهراً (13:04).

وذكرت شركة قطارات الاتحاد أنه يمكن للعملاء حجز تذاكرهم مسبقاً وذلك قبل موعد الرحلة بما يصل إلى أربعة أسابيع، ضمن أسطول يضم 13 قطاراً بطاقة استيعابية تصل إلى 400 راكب للقطار الواحد.