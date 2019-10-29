30 هدفاً في الجولة الخامسة.. العين والفجيرة السبب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

شهدت الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي 30 هدفاً، وأسهمت مباراة العين والفجيرة التي شهدت بمفردها 8 أهداف في زيادة الغلة التهديفية، كما أسهمت هذه المباراة في تصدر هداف العين، التوغولي لابا كودجو، قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف، وهو رقم كبير يشير إلى ارتفاع المعدل التهديفي وأيضاً المنافسة الشرسة في صدارة الهدافين التي تضم أيضاً نجم الشارقة إيغور كورنادو الذي تألق في مباراة فريقه أمام حتا، وأسهم في خروج فريقه متعالاً ومحافظاً على سجله خالياً من الهزائم، في حين لم يظهر حتى الآن في صدارة المنافسة هداف الجزيرة علي مبخوت، الذي اكتفى بهدفين حتى الآن.