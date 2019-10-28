«الفجيرة للشطرنج» يتصدر بطولة نادي اتحاد كلباء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

توّج رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، الدكتور خالد سيف مطر الزعابي، الفائزين في النسخة الأولى لبطولة نادي اتحاد كلباء للشطرنج، التي اختتمت أول من أمس.

وأحرز المراكز الأولى كل من لاعبي نادي الفجيرة للشطرنج خليفة خالد، الذي حلّ في المركز الأول، تلاه عمار السدراني ثانياً، ومحمد اليليلي ثالثاً، تلاهم لاعبو الشارقة للشطرنج راشد الحمادي رابعاً، وحمد بدر خامساً، وزايد الطاهر سادساً.

واكدِ الزعابي نجاح البطولة بشكل مميز، كما تم التخطيط والإعداد المبكر له، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «بداية مميزة لممارسة الشطرنج في كلباء، ونتطلع إلى استثمار النجاح الذي تحقق وترجمته بشكل يدفع إلى تطوّر اللعبة بشكل مميز»، وحث اللاعبين على الاستمرار في بذل الجهد.