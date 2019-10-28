العكبري: كرونسلاف أبدع في التعامل النفسي مع لاعبي النصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد لاعب النصر، أحمد العكبري، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على شباب الأهلي، في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، موضحاً أن المدرب الكرواتي، كرونسلاف، أبدع في التعامل مع الجانب النفسي للاعبين، ليجعل الفريق يؤدي بهذا الشكل الرائع في آخر مباراتين، مشيراً إلى أن كرونسلاف يستحق الوجود في نادي النصر، لإعادته إلى المكان الطبيعي في جدول ترتيب البطولة، والاقتراب من المنافسة. وكان أحمد العكبري قد غاب عن النصر، من بداية الموسم، بسبب الإصابة التي تعرض لها في فترة الإعداد، واستدعت التدخل الجراحي والابتعاد عن المنتخب الوطني أيضاً، ومازال يخضع حتى الآن للتأهيل البدني من أجل المشاركة في المباريات.

وقال العكبري لـ«الإمارات اليوم»: «أواصل التدريبات على فترتين، صباحية ومسائية، من أجل اكتمال الإعداد للوجود في المباريات، لكن لا أعلم متى بإمكاني المشاركة، وأتبع فقط تعليمات الطبيب المعالج في إكمال الإعداد البدني والتقويات في مكان الإصابة، وقريباً بإذن الله سأكون موجوداً مع الفريق عقب اكتمال الشفاء».

وأضاف: «المدرب قام بدور كبير من أجل إعداد اللاعبين نفسياً، المجموعة نفسها والأدوات نفسها، وبالتالي لا يوجد شيء تغير سوى الجانب النفسي للاعبين، الذي عمل عليه المدرب بامتياز، لكن نحتاج إلى مزيد من العمل، ولا يجوز الاعتماد على العامل النفسي فقط».

وتابع لاعب النصر، الذي تألق مع الفريق الموسم الماضي، وانضم للمنتخب الوطني في أكثر من مباراة: «بالتأكيد الجانب النفسي مهم جداً، ونجح المدرب في التعامل مع اللاعبين من خلاله، لكن نحتاج إلى أشياء بسيطة، وعمل من اللاعبين من أجل العودة وتكملة الموسم بالأداء والروح نفسيهما، خصوصاً بعد الفوزين المهمين على الوحدة وشباب الأهلي».

وكان النصر قد نجح في حصد ست نقاط متتالية، بالفوز على الوحدة وشباب الأهلي في الجولتين الرابعة والخامسة من دوري الخليج العربي، وذلك بعد البداية السيئة وخسارة ثماني نقاط في أول ثلاث جولات من عمر المسابقة، ليقترب من فرق الصدارة في انتظار التحديات المقبلة من عمر الدوري.