ليكو يبحث عن المواهب في أكاديمية العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

استغل مدرب العين، الكرواتي إيفان ليكو، فترة توقف دوري الخليج العربي لكرة القدم، وحضر مباراة العين أمام ضيفه فريق الإمارات، ضمن الجولة السابعة من مسابقة دوري الشباب فئة تحت 19 سنة على ملعب سيف بن محمد، وهي المواجهة التي انتهت بفوز «الزعيم» بهدفين مقابل واحد.

وهي المرة الأولى التي يظهر فيها المدرب الكرواتي في إحدى مباريات فرق الأكاديمية منذ تعاقده مع النادي بداية الموسم الحالي، ويسعى إيفان ليكو للوقوف على المواهب التي تزخر بها أكاديمية الفريق لإتاحة المجال أمامها، خصوصاً مع تألق المدافع الشاب سعيد جمعة، ولاعب الوسط فلاح وليد.