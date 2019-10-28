المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

حادث

ذكر نادي الشارقة على صفحته عبر «توتير» أن لاعب فريق 15 سنة بالنادي، سعود فيصل آل علي، يرقد حالياً بمستشفى راشد في دبي، بعد تعرضه لحادث سير، وتقدم النادي بخالص العزاء والمواساة إلى اللاعب في وفاة عمه خلال الحادث.

شايفر

خرج مدرب بني ياس، الألماني ونفريد شايفر، من أجواء التوتر التي عاشها في مباراة خورفكان، بسبب إلغاء «الفار» هدفاً لفريقه، وحضر المدرب، اليوم الافتتاحي لبطولة بني ياس لكرة السلة.

كايو

خاطب لاعب العين، البرازيلي كايو كانيدو، جماهير «الزعيم» باللغة العربية، عبر حسابه في «إنستغرام»، ونشر صورة من مباراة الفجيرة، وعلّق عليها قائلاً: «الحمد لله»، وأضاف بالإنجليزية: «أداء جيد يا شباب نراكم يوم الجمعة».