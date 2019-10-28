«أبوظبي الرياضي» يطلق سلسلة سباقات «داش» المجتمعية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع شركة التأمين الصحي «ضمان»، وحلبة مرسى ياس، ومركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وشركة انترآكت، سلسلة سباقات داش المجتمعية. أعلن عن ذلك في مؤتمر صحافي أقيم أمس في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور نائب الرئيس التنفيذي في «ضمان» حمد المحياس، ونائب الرئيس التنفيذي في حلبة مرسى ياس سيف النعيمي، ورئيس قسم الارتقاء بالصحة في مركز أبوظبي للصحة العامة الدكتورة عايشة الظاهري، وفاطمة الحمادي من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

من جانبه، قال مدير قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، مبارك العامري: «يسعدنا الإعلان عن تنظيم سباق داش للسيدات بعد غدٍ، ضمن سلسلة سباقات داش في أبوظبي، بهدف تشجيع المجتمع على الممارسة الرياضية».