3000 مشارك في سباق جزيرة داس للجري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجلس أبوظبي الرياضي، أول من أمس، سباق جزيرة داس للجري للمسافات 2.5 كم - 5 كم - 10 كم، بمشاركة مجتمعية كبيرة وصلت إلى أكثر من 3000 مشارك ومشاركة، في جزيرة داس، بحضور وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ(أدنوك) ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني، وعدد من القيادات الاقتصادية والرياضية في أبوظبي.

ويأتي السباق ترويجاً واستعداداً للنسخة الثانية من ماراثون أدنوك أبوظبي العالمي، الذي سيقام في السادس من ديسمبر المقبل، واستكمالاً لأجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لـ«أدنوك»، ومجلس أبوظبي الرياضي، والخطط الرامية لدعم الممارسة الرياضية لعموم أفراد المجتمع، وتحسين نمط حياتهم ولياقتهم البدنية.

وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، في بيان صحافي، أن «نترقب موعد إقامة النسخة الثانية من ماراثون أدنوك أبوظبي بعد النجاحات المبهرة للنسخة الأولى باستضافة أكثر من 10 آلاف مشارك ومشاركة، ونتطلع خلال النسخة المقبلة إلى زيادة عدد المشاركين، خصوصاً بعد أن أصبح ماراثون أدنوك أبوظبي علامة بارزة ضمن الفعاليات الرياضية المجتمعية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي».

تفاعل كبير

أكد عارف حمد العواني أن «المشاركة الكبيرة في سباق جزيرة داس دليل على تفاعل مجتمع أبوظبي مع السباقات المجتمعية، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بهدف نشر الممارسات الرياضية الإيجابية، والحد من المعوقات الصحية، وجعل الرياضة نمطاً لحياة صحية مثالية»، مبيناً أهمية السباق كونه يمثل استعداداً وترويجاً لماراثون أدنوك أبوظبي.