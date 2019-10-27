المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تعاقد

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة نادي الشارقة اقتربت من استكمال تعاقدها مع محترفين عرب من القارة السمراء لتدعيم صفوف فريق كرة اليد، الذي يستعد للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر المقبل.

فرحة

لاقت اللقطة التي يظهر فيها مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، وهو يطير فرحاً احتفالاً بهدف التعادل الذي سجله فريقه في مرمى حتا، تداولاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن العنبري معروف عنه الهدوء وعدم الانفعال.

بندر

طلب لاعب فريق العين، الدولي بندر الأحبابي، من جماهير فريقه الاحتشاد للمباريات القادمة وتقديم الدعم لهم للاستمرار في الانتصارات. يُذكر أن العين سيستضيف الجزيرة يوم الجمعة المقبل، في الجولة السادسة من الدوري.