مشاركة رياضية مميزة في المبادرة التوعوية لجمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

نظمت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل احدى جمعيات ادارة التثقيف الصحي التابع للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة بالشارقة اليوم مبادرة رياضية كبرى اقيمت في واحة النخيل المحاذية لكورنيش بحيرة خالد في الشارقة وبمشاركة أكثر من 500 مشارك من الرياضيين اضافة الى أولياء الامور وتحت شعار " حان وقت النشاط " وذلك بالتعاون مع لاعبي ومدربي نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبدعم هيئة الهلال الاحمر في الشارقة، وأكاديمية الشارقة الشرطية وأندية خورفكان واتحاد كلباء ودبا الحصن ومدرسة الانصار العالمية، وعدد من الجهات الاخرى وقاد الفعالية الوجه المجتمعي عبد اللطيف القاضي.

وشملت المبادرة فقرات رياضية قدمها لاعبي ولاعبات نادي الدفاع عن النفس في الإحماء الرياضي الصباحي اليومي وفقرات تدريبية بالجوجيتسو والتايكوندو والكاراتيه والجودو.

وفي هذا السياق قالت رئيسة الجمعية وحيدة عبد العزيز للامارات اليوم: لقد كانت تجربة مميزة وفاعلة بمشاركة كبيرة لمختلف شرائح المجتمع والإعمار ومن كلا الجنسين بتسليط الضوء على المشروع الذي نعمل من اجله وهو توعية أفراد المجتمع بمرض التهاب المفاصل والترويج ايضا للماراثون العالمي والسنوي الذي تنظمه الجمعية في فبراير المقبل ونعول كثيرا على دور وسائل الاعلام بشكل عام على ان تساهم بدعم هذا المشروع الرياضي التوعوي التربوي الهادف، مبينة ان هذا المشروع الهادف بحاجة الى التعاون مع الجمعية لديمومة نجاحه بحيث يكون درع واقي من الاصابة بامراض المفاصل واضافت: نتطلع الى مشاركة اكثر من 10 الاف شخص في الماراثون المقبل، وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر لجميع الجهات التي ساعدتنا في المراحل الاولى ونخص نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في الجولة الحالية، وباقي الجهات.