العين ينزع أنياب «الذئاب».. ويسجل أكبر فوز بالدوري

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

قلب العين تأخره بهدف إلى فوز عريض على الفجيرة 7-1، أمس، ضمن الجولة الخامسة بدوري الخليج العربي، في أكبر فوز بالموسم الحالي، ليصبح رصيده (12 نقطة) مقابل (ست نقاط) للفجيرة.

ونجح العين في استثمار الضربات الثابتة بشكل مميز، مستفيداً من تراجع بارز في الأداء الدفاعي للفجيرة، وكان المستفيد الأبرز من ذلك التوغولي لابا، الذي تمكن من تسجيل أربعة أهداف قادته لصدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد (ثمانية أهداف)، بينما نجح اللاعب بندر الأحبابي في صناعة ثلاثة أهداف.

وغاب عن تشكيلة الفجيرة أبرز مدافعيه اللاعب أحمد درويش.

وفي التفاصيل، سجل الفجيرة هدفاً في الدقيقة (10) عن طريق البرازيلي جوناثان، وبعد هجمة قادها فهد سبيل، إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف بتوصية من فريق تقنية الفيديو (فار).

وكاد الفجيرة أن يتقدم بهدف، لولا أن تسديدة سالم سيف كان لها بالمرصاد حارس الزعيم خالد عيسى (30).

وواصل الفجيرة سيطرته على مجريات الملعب، وتمكن من تسجيل هدفه الأول، عن طريق البرازيلي جوناثان الذي استفاد من كرة طولية، لعبها له مواطنه غابريل، مررها سهلة من بين مدافعي العين.

ولم يمضِ سوى دقيقتين، حتى سجل العين هدف التعادل عن طريق التوغولي لابا بكرة رأسية (41).

وسجل العين هدفه الثاني عن طريق مهند سالم كرة رأسية، بعد ضربة ركنية لعبها محمد عبدالرحمن (52).

وتقدم الزعيم العيناوي بالهدف الثالث عن طريق التوغولي لابا، مستفيداً من كرة عرضية أرضية للاعب بندر الأحبابي (56).

وسجل البرازيلي كايو كانيدو هدف العين الرابع برأسية جميلة (66)، بعد ضربة ركنية لعبها له بندر الأحبابي. وسجل العين الهدف الخامس عن طريق التوغولي لابا أيضاً (68)، بعد مناولة عرضية أرضية من بندر الأحبابي أيضاً.

وعاد لاعب العين جمال معروف، وسجل هدف الزعيم السادس بعد مناولة التوغولي لابا (80)، وعاد لابا وسجل الهدف السابع للعين، بعد مناولة من جمال معروف (86)، بعد مراجعته من قبل «الفار»، لشك في وجود تسلل، تم احتسابه لصحته.