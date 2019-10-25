هيئة مطار الشارقة الدولي راعياً لـ «يد الملك»

المصدر: جوني جبور - الشارقة

كشف عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس الألعاب الجماعية، محمد عبيد الحصان، أن هيئة مطار الشارقة الدولي أصبح راعياً رئيساً للفريق الأول لكرة اليد في النادي للموسم الحالي.

وقال محمد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «إن وجود شركات وطنية عملاقة خلف الرياضة بصورة عامة والأندية على وجه التحديد يعطي دفعةً إيجابية لتطوير النشاط الرياضي، وأتوجه بالشكر إلى هيئة مطار الشارقة على الشراكة المثمرة ورعاية الفريق الأول لكرة اليد في النادي، خصوصاً أن الفريق أمام استحقاقات مهمة، سواء في الدفاع عن ألقابه المحلية، أو في توجه الشهر المقبل إلى كوريا للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية الأبطال». وأوضح: «من المنطقي توجه كبرى الشركات لرعاية كرة القدم، إلا أن هيئة مطار الشارقة اختارت فريق كرة اليد في تأكيد على تنامي الثقافة الرياضية في الدولة، خصوصاً أن هذه الرعاية ستتيح لهيئة مطار الشارقة عرض علامته التجارية ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل في عرض المنتج في وسائل الإعلام القارية، لكون (يد الملك) سيتجه الأسبوع المقبل إلى معسكر خارجي في البحرين، قبل التوجه إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في بطولة آسيا، وتتبع بالمشاركة في سوبر اليد البحريني - الإماراتي».

وأضاف: «تحظى فرق الألعاب الجماعية في النادي، سواء اليد أو كرة السلة باهتمام من الشركات الوطنية، الحكومية والخاصة، خصوصاً أن هذه الفرق تعدّ خير سفير للرياضة الإماراتية، ونجحت على مدار السنوات الماضية في تحقيق إنجازات عدة بالصورة ذاتها لتتويج فريق رجال اليد بالميدالية البرونزية في البطولة الآسيوية، ونجاح فريق السلة في حصد لقبه الثاني على التوالي في بطولة الأندية الخليجية».