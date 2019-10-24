مطر يرد على مارفيك .. ويقود الوحدة الى "ريمونتادا " في عجمان

المصدر: سيد مصطفى –عجمان

رد إسماعيل مطر، على استبعاده من تشكيلة المنتخب الوطني بتسجيله هدفا عالميا، وصناعة أخر، ليقود فريقه لفوز غال ومستحق على عجمان 4/2، تحت أنظار المدرب الهولندي فان مارفيك، الذي شُهد للمرة الأولى في ملاعب دوري الخليج العربي لمتابعة المباراة التي جرت مساء الخميس على استاد راشد بن سعيد، في افتتاح المرحلة الخامسة من المسابقة.

وتمكن "مطر " 36 عاماً من قيادة العنابي لعودة مثالية وناجحة أمام البرتقالي، بعد أن كان فريقه متأخراً بهدفين سجلهما، البرازيلي فاندر فييرا، والغاني وليام أوسو" 10 و15". ليُسجل الهدف الأول "40"، ثم أضاف تيغالي الهدف الثاني 51، ليعود قائد الوحدة ويتوهج من جديد ويصنع الهدف الثالث الذي سجله خليل إبراهيم "63، ثم سجل تيغالي الهدف الثاني له والرابع لفريقه من ضربة جزاء "88"

وكان مارفيك قد تجاهل استدعاء إسماعيل مطر للمباريات الثلاث التي خاضها الأبيض في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس الأمم الاسيوية 2023، على الرغم من تألق اللاعب مع الوحدة منذ بداية الموسم.

وظهر قائد الوحدة للمرة الأخيرة بقميص الأبيض في نهائيات الأمم الاسيوية التي أقيمت في الامارات مطلع هذا العام وودع فيها المنتخب البطولة من الدور نصف النهائي