لاعبة العين بكرة القدم ترد على المتنمرين في "السوشال ميديا"

المصدر: معاذ كمبال - العين

قالت لاعبة فريق العين لكرة قدم السيدات، سارة صالح الهنائي، إنها الوحيدة من بين شقيقاتها الأربعة التي اتجهت لممارسة كرة القدم، بينما احترفت الثلاث الاخريات رياضة الجيوجتسو، وأنها بانضمامها لفريق العين للسيدات فقد حققت شغفها ووضعت أولى خطواتها في طريق طويل تأمل في السير فيه بتحقيق رغباتها، قائلة «هدفي وطموحي مع العين أن أحصد الألقاب، وأحقق حلمي بالاحتراف الخارجي في يوم ما، وليس فقط ممارسة لعبة كرة القدم».

وقالت سارة لـ«الإمارات اليوم» إنها تعلقت بكرة القدم منذ الصغر، بخلاف شقيقاتها، وأضافت: «حين كنت في الصف الخامس، كنت ألعب كرة القدم مع شقيقي في الحارة مع الأولاد، وهو كان يشجعني على ذلك، خصوصاً وأنه انضم إلى فريق العين كحارس مرمى، لكنه لم يكمل مسيرته بسبب ظروف الدراسة».

وانتقدت سارة الهنائي بشدة حالات التنمر التي تواجهها رفيقاتها اللائي يمارسن كرة القدم في وسائل التواصل الاجتماعي، وترى بأن عبارة «اذهبن إلى المطبخ» لا تقلل منهن في شيء، وقالت: «من يقومون بحالات التنمر يجب أن ينظروا حولهم من هم أشهر الطباخين في العالم، هل هم من جنس الرجال أم النساء».

تفاصيل اوفى في عدد الصحيفة ليوم غد الجمعة.