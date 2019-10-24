المصدر: محمد فاضل - دبي

أعلن بطل مصارعة الذراعين، عبدالله الظنحاني الشراري، عن تأسيس أول فريق لأصحاب الهمم في مصارعة الذراعين، يتألف من 13 لاعباً وثلاث لاعبات، تمهيداً للمشاركة في البطولات الدولية والمحلية، وتأتي في واجهتها المشاركة في بطولة رأس الخيمة، الشهر المقبل، وتمهيداً لاستكشاف لاعبين مميزين بهدف المشاركة في الدورة البارالمبية عام 2024، وسيشرف عبدالله الظنحاني الشراري على الفريق تنظيماً وتدريباً، فيما سيقوم جاسم المطروشي بالمهام الإدارية، إضافة إلى كونه لاعباً في الفريق.

وقال الشراري لـ«الإمارات اليوم»: «نحن أول فريق رسمي على مستوى الدولة، وقد تمت مخاطبة اتحاد المعاقين الذي بارك الفكرة وحظيت بموافقته ودعمه، خصوصاً بعد أن كانت هذه الرياضة العريقة في دولة الإمارات غير منظمة بالشكل الذي تستحقه، وسيكون هناك مؤتمر صحافي للإعلان الرسمي عن الفريق، ونتطلع إلى تأسيس فرق جديدة من قبل الأبطال الآخرين، ليكون هناك أكثر من فريق تتنافس في ما بينها»، وختم: «الهدف من إشهار الفريق هو دعم أصحاب الهمم أولاً، ثم الحفاظ على اللعبة من النسيان وتمثيل الإمارات دولياً».