منتخب الرجبي يشارك في البطولة العربية بالأردن

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

قرر الاتحاد العربي للرجبي إقامة بطولة الرجبي في العاصمة الأردنية عمان، يومي الثامن والتاسع من نوفمبر المقبل، بمشاركة سبعة منتخبات، هي: الإمارات والأردن ولبنان، ومصر وفلسطين والسودان، بالإضافة إلى الجزائر التي تشارك للمرة الأولى في تاريخها.

ويقام على هامش البطولة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرجبي، لمناقشة آليات تطور اللعبة وانتشارها عربياً خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس الاتحاد العربي الأمين العام لاتحاد الرجبي الإماراتي، قيس الظالعي، في تصريحات صحافية، إن «البطولة العربية المقبلة ستواصل السير على نهج النجاحات التي حققتها النسخ السابقة، التي أقيمت في مصر والمغرب، ونتطلع إلى استمرار النجاح». وينتظم المنتخب الوطني في معسكر محلي استعداداً للبطولة، تحت إشراف المدرب، أبولو برليني، بهدف رفع جهوزية اللاعبين وتوفير الاحتكاك المناسب لهم، على أن يغادر المنتخب إلى العاصمة الأردنية في السادس من نوفمبر المقبل.