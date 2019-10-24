لاعبات إسبانيا يصوّتن لإضراب مفتوح اعتراضاً على الرواتب

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

صوتت نحو 200 لاعبة محترفة إسبانية يلعبن في أندية ضمن الدرجة الاولى، أمس، لـ«إضراب مفتوح» تنديداً بإيقاف مفاوضات بشأن مرتباتهن، بحسب ما أشارت رابطة المحترفين الاسبان لكرة القدم.

ونشرت الرابطة المحلية بياناً أكدت فيه أن اللاعبات اللاتي يدافعن عن ألوان أندية عدة، بينها برشلونة وأتلتيكو وريال مدريد وإشبيلية، صوتن بأكثرية 93% على إضراب لم يتم تحديد موعده.

وتأتي الدعوة إلى الإضراب عقب تعثر المفاوضات المستمرة منذ أكثر من عام بين نقابة اللاعبات والأندية، والتي تتركز بقسم كبير منها على مطالب تتعلق بتحسين شروط رواتبهن.

وتصر اللاعبات على أن يتم التعامل معهن على أساس المساواة بينهن وبين اللاعبين، والحصول على راتب لا يقل عن 12 ألف يورو سنوياً، فيما تقترح الاندية عقوداً بدوام جزئي ومرتباً لا يقل عن 8 آلاف يورو سنوياً.

ونقل البيان عن رئيس رابطة اللاعبين دافيد أغانزو أن «ما تحتاج إليه اللاعبات هو عقد عمل يضمن حقوقهن. هن لاعبات متفرغات».

كما جاء على لسان لاعبة أتلتيك بلباو آيهو تيرابو «لا يتعلق الأمر بالمال، بل أبعد من ذلك بكثير. نأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق ولكن علينا اتخاذ إجراءات جذرية لأن الوقت الحالي هو لكرة القدم النسائية».

وأضافت «لا نصارع فقط لأجلنا ولكن أيضاً للأجيال المقبلة».

وكان الاتحاد الاسباني لكرة القدم أعلن في مارس الماضي إنشاء بطولة محترفة جديدة للسيدات مؤهلة للمسابقات الأوروبية.