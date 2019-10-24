الذيد يظفر بـ 19 ميدالية في كأس الإمارات للسباحة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حقق سباحو نادي الذيد الثقافي الرياضي 19 ميدالية ملونة في بطولة كأس الإمارات للسباحة، التي استضافها نادي الحمرية، وأسفرت عن تتويج النادي بكأس المركز الأول في مرحلة العمومي، تحت قيادة المدرب خالد المرشدي، حيث نجح سباحو النادي في إحراز سبع ميداليات ذهبية، وست ميداليات فضية، وست ميداليات برونزية.

من جهته، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، حميد عبدالله الخاطري، بجهود لاعبي فريق السباحة في تحقيقهم 19 ميدالية ملونة، مثمناً دور الجهاز الفني والإداري المشرف على فريق السباحة، والمدرب خالد المرشدي، مؤكداً أن مجلس إدارة النادي، بقيادة سالم بن هويدن الكتبي، يدعم، عبر رعايته للاعبين، جهود ومنجزات فريق السباحة، للوصول بهم إلى منصات التتويج، مبيناً أن هذه النتائج جاءت ثمرة متابعة مجلس إدارة النادي لكل الألعاب الفردية بالنادي وفي مقدمتها السباحة.