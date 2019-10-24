الوحدة يبدأ مرحلة خيمينيز بمواجهة صعبة مع عجمان

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يسعى عجمان والوحدة للخروج من كبوتهما عندما يلتقيان، عند الـ6:15 من مساء اليوم، على استاد راشد بن سعيد بعجمان، في افتتاح المرحلة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويدخل الفريقان المواجهة طمعاً في إحراز النقاط الثلاث وتجاوز مرحلة السقوط في الجولة الماضية، بخسارة البرتقالي من الظفرة صفر-1 والوحدة أمام النصر 1-3.

وستكون الأنظار متجهة إلى مدرب الوحدة الجديد، الإسباني مانويل خيمينيز، الذي تولى المهمة بشكل رسمي خلفاً للهولندي، موريس شتاين، المقال بسبب سوء النتائج.

ويعوّل العنابي الكثير على مدربه الجديد لعودة العنابي إلى المسار الصحيح في جدول الدوري، خصوصاً أن الفريق يحتل مركزاً متراجعاً على لائحة الترتيب العام، إذ يأتي في المركز الـ11 برصيد ثلاث نقاط فقط، بعدما خسر في ثلاث مناسبات من قبل.

وتبدو مواجهة عجمان بمثابة آخر فرص العنابي لمحاولة التقرب من مناطق القمة، كما ستكون بوابة تعارف بين المدرب والجماهير التي تتمنى أن يصحح أخطاء من سبقوه.

في المقابل، لا تقل المباراة أهمية لعجمان عن الوحدة في شيء، فالبرتقالي كان قريباً في الجولة الماضية من مواصلة عروضه القوية التي بدأها منذ انطلاقة الدوري، كما أنه استقبل خسارة من الظفرة الذي لعب بـ10 لاعبين لأكثر من ساعة إلا أن اللاعبين، لم يستثمروا الفرصة وخسروا بهدف في الوقت القاتل.

ولم تقف خسارة عجمان عند النقاط الثلاث بل إنها امتدت لتشمل خسارة لاعبه المالي، حامد دومبيا، الذي قد يغيب حتى نهاية الموسم، على الرغم من أن التقارير الطبية المبدئية تؤكد أن اللاعب بحاجة إلى أربعة أشهر للاستشفاء.

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.