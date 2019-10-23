مجيد بوقرة: نعلم أن العين قادم للفجيرة للفوز

المصدر: محمد فاضل- الفجيرة

اكد مدرب الفجيرة الجزائري مجيد بوقرة جاهزية فريقه لخوض المباراة الهامة امام العين والتي ستقام يوم الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي.

ووصف بوقرة المباراة بالهامة وانها بالقوية امام فريق بطولات مثل العين، مبينا في المؤتمر الصحفي انه يعلم بان العين قادم للفجيرة من اجل الفوز لاستمراره بالمنافسة، لكنه يتطلع للنتيجة الايجابية والفوز خصوصا وان المباراة تقام على ارضه وامام جمهوره، وعن الغيابات المحتملة.

وقال بوقرة: البرازيلي غابريليعاني جراء إصابة بسيطة ونتمنى ان يكون جاهزا ليتمكن من المشاركة، وتابع: عملنا طوال الأسبوع على الوضع النفسي للفريق بعد الخسارة من اتحاد كلباء فضلا عن عمل تكتيكي استعدادا للمباراة.