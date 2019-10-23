المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

اجتماع

علمت «الإمارات اليوم» أن مسؤولين في لجنة الحكام باتحاد الكرة، سيجتمعون بالحكم سلطان عبدالرزاق المرزوقي، لمحاولة إقناعه بالاستمرار حكماً محلياً، بعد قرار سحب الشارة الدولية منه أخيراً، وترشيح يحيى الملا بدلاً منه.

دوغلاس

سجل لاعب العين السابق، البرازيلي دانفريس دوغلاس، هدفاً من ضربة ثابتة مع فريقه الحالي شيميزو الياباني، وأصبح حديث وسائل الإعلام في اليابان، بفضل الطريقة الجماعية التي جرى اتباعها لتشتيت انتباه خط دفاع وحارس المنافس فريق هيروشيما.

ساشا

ذكرت صحيفة «بورا نوتيسيا» التشيلية أن مهاجم فريق الإمارات السابق، واللاعب الحالي في صفوف يونيفرسيداد التشيلي، الأرجنتيني ساشا، تلقى عرضاً من أحد الأندية الإماراتية، للعودة مرة أخرى إلى دوري الخليج العربي.