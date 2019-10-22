نادي العين يفتح باب الاختبارات للسيدات

المصدر: معاذ كمبال - العين

يحتضن استاد طحنون بن محمد بـ«القطارة» في مدينة العين، عند الثامنة والربع من مساء اليوم، حصة تدريبية لاختبار عدد من اللاعبات لتكوين الفريق الأول للسيدات، بعد أن أدرجت شركة نادي العين للألعاب الرياضية كرة القدم النسائية ضمن انشطة النادي، وفق مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وحدّد مصدر لـ«الإمارات اليوم» الشروط المطلوبة للالتحاق بالفريق الأول للسيدات، إذ يجب أن يكون عمر اللاعبة 18 عاماً فما فوق، على أن تحضر إلى ملعب التدريبات رفقة ولي أمرها مرتدية ملابس رياضية بالكامل للخضوع للاختبارات بواسطة مدربة الفريق، وأكد أن باب الانضمام للفريق مفتوح أمام جميع الجنسيات.

وتقام التدريبات يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع لمدة ساعة واحدة تنطلق في الثامنة والربع مساء، ولا يسمح بدخول الرجال إلى مكان التدريبات من أجل منح الخصوصية المطلوبة للاعبات، وتسعى إدارة نادي العين للألعاب الرياضية لتكوين فريق نسائي خلال الفترة الحالية للمشاركة في البطولة المقرر بدايتها الشهر المقبل.