فتح باب التسجيل في كأس الشارقة الرياضي للسيدات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة فتح باب التسجيل للموظفات العاملات في القطاعين الحكومي والخاص في إمارة الشارقة، للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة من كأس الشارقة الرياضي للسيدات، التي تنطلق في 30 الجاري، على شواطئ نادي سيدات الشارقة.

وتهدف المؤسسة، من خلال تنظيم هذا المهرجان التنافسي، إلى توفير المساحة اللازمة للمرأة العاملة، وتشجيعها على المشاركة في الفعاليات الرياضية، وزيادة وعيها بأهمية هذا الجانب، وفوائده الكثيرة التي تعود عليها وعلى المجتمع بأسره.

ويقوم نظام البطولة على تنافس موظفات المؤسسات الحكومية والخاصة في ثلاث ألعاب تشمل: كرة الطائرة الشاطئية، وكرة الطاولة، وكرة السلة 33x الشاطئية، حيث تحصل الفائزات من كل فريق على كأس البطولة، وميداليات، وشهادات تقدير. ودعت مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ندى النقبي، الموظفات والعاملات في القطاعين الحكومي والخاص إلى اغتنام هذه المساحة المتاحة لهن لإبراز مواهبهن، من خلال المشاركة في المنافسات.

وبينت النقبي في بيان صحافي أن كأس الشارقة الرياضي للسيدات يعتبر من أكثر المنافسات المخصصة للموظفات والعاملات، التي تتيح لهن فرصة تحقيق إنجاز خارج إطار العمل الوظيفي، مشددة على أهميتها باعتبارها منصة رياضية، تسهم في تعزيز الوعي لديهن، وتشجعهن على ضرورة ممارسة الرياضة، وانتهاجها كمسلك حياتي، يساعد في بناء حياة صحية، ويرسخ الاستقرار الأسري.

- تنطلق البطولة في

30 الجاري على

شواطئ نادي

سيدات الشارقة.