زورق أبوظبي يعانق قمة «فورمولا 1».. والحسم في الشارقة

المصدر: شيامن - الإمارات اليوم

عانق فريق أبوظبي صدارة بطولة العالم للفورمولا1 مجدداً، بعد أن حقق زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي لقب السباق الرئيس الثاني للجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي أقيمت في مدينة شيامن الصينية مساء أمس، ونجح شون في استعادة الصدارة بوصوله للنقطة رقم 64، ليعتلي الترتيب العام مجدداً، في حين تراجع السويدي جوناس أندرسون إلى وصافة الترتيب العام (59 نقطة)، خصوصاً أنه أحرز المركز الثالث في السباق، وحل في المركز الثاني الفرنسي فيليب شيب.

وكان السباق قد شهد خروج وتعطل زورق أبوظبي 2 بقيادة ثاني القمزي، بعد أن كان في المركز السادس خلال المنافسة.

من جهته، قال رئيس بعثة فريق أبوظبي، سالم الرميثي، إن «السباق كان صعباً للغاية، وشاهدنا كيف كانت الظروف منذ البداية مع المسار الطويل وأيضاً الرياح التي اشتدت منذ الانطلاقة الأولى، ظروف هذه الجولة أيضاً كانت صعبة بإقامة سباقين، وذلك من أجل تعويض جولة الهند التي تم إلغاؤها، ولذلك فإننا سعداء جداً للنتيجة التي تم تحقيقها».

وأضاف الرميثي أن «مشهد الختام سيكون مثيراً في جولة الشارقة، وهي الجولة الختامية، وأنها ستحدد لقب هذا الموسم، وسيكون ديسمبر هو الفيصل في الحكم على لقب البطولة كي يكون من نصيب أي فريق».

وأكمل «أمنياتنا كبيرة في أن نحقق لقب البطولة وللموسم الثالث على التوالي، وأمامنا فرصة من أجل تحقيق ذلك».

وعن ظهور ثاني القمزي في السباق الثاني، قال الرميثي: «قدّم القمزي أداء جيداً، ولكن رافقه حظ سيئ بتعطل زورقه في كلا السباقين، المتسابق لم يكن في يومه ولم يوفق في أن يصل الى المنصة، وكنا دائماً نشهد وصوله إلى الفوز والتتويج، ولكن هذه هي سباقات السرعة والمحركات حيث لا تنصف أصحابها، ولا تعطي الحق للأفضل دائماً».

السباق شهد تعطل زورق أبوظبي 2 بقيادة ثاني القمزي، بعد أن كان في المركز السادس خلال المنافسة.