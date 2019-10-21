مدرب العين: لن نبحث عن أعذار لعدم وجود صانع ألعاب

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مدرب فريق العين، الكرواتي إيفان ليكو: «إن فريقه يمتلك نوعية من أفضل المهاجمين والأجنحة في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وعليه ألا نبحث عن أي أعذار في ما يخص عدم قدرة الفريق على صناعة الفرص لخط الهجوم».

وعما إذا كان يشعر بأن فريقه يفتقد لصانع ألعاب متخصص أجاب عليه في وقت سابق، مشيراً إلى أن «الزعيم» لا يملك صانع ألعاب مثل البرازيلي إيغور كورونادو، لكن يملك لاعبين مميزين قادرين على إيجاد الحلول المتنوعة.

وقال المدرب الكرواتي في المؤتمر الصحافي عقب الفوز على حتا بهدفين لهدف في رده على سؤال حول إن كان يشعر بأن فريقه يفتقد لصانع ألعاب: «أجبت على هذا السؤال قبل ثلاثة أشهر، والواقع يؤكد أن لدينا أفضل مهاجمين وأفضل أطراف يتمتعون بالإمكانات العالية والمهارة المطلوبة، لذلك لا يجب أن نبحث عن أعذار أو نبكي على عدم وجود اللاعب الصانع بقدر ما نعمل على إيجاد الحلول التي تتناسب وأداء الفريق، ومن واجب المدرب واللاعبين العمل على تعزيز مفهوم اللعب الجماعي على الأرض».

وعن كيفية معالجة ظهور فريقه المتواضع أمام غير المنافسين على صدارة الترتيب والعكس في المباريات القوية، قال: «في مباريات كرة القدم لا يجب أن نتعامل بسياسة الفوارق ما بين الأندية المنافسة وغير المنافسة، لأن الواقع يؤكد أن الحصيلة دائماً واحدة وهي ثلاث نقاط للفريق الفائز».