دومبيا: بيدرو لم يتعمّد كسر قدمي.. نحن أصدقاء

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

برّأ محترف عجمان، المالي حامد دومبيا، لاعب الظفرة، البرازيلي جواو بيدرو، من التعمد في إصابته القوية التي تعرض لها خلال مباراة الفريقين في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في وقت اعتبر ما حدث «تهوراً».

وتعرض دومبيا لكسر مضاعف في القدم، إثر كرة مشتركة مع جواو بيدرو، استدعت التدخل الجراحي لوضع مسامير تثبيت الكسر، وسيغيب اللاعب نحو أربعة أشهر بسبب تلك الإصابة.

وقال اللاعب المالي لـ«الإمارات اليوم»: «لا يمكن أن أتهم بيدرو بأنه تعمد إصابتي، هذا لم يحدث، هو حاول فقط أن يسدد بشكل شابه التهور رغم وجود زحمة عددية داخل الصندوق وكنت أنا ضحية تصرفه، لقد حضر لي مهاجم الظفرة إلى المستشفى ليعتذر عن الواقعة وأنا تقبلته، وقد حاولت أن أخفف عنه الشعور بالذنب، وقلت له إن الإصابة نجاة من الله لشر هو أكبر وقد خرجنا أصدقاء بعد هذا الموقف».

وأضاف: «ما خفف عني وطأة الإصابة التعاطف الكبير الذي وجدته من لاعبين كبار في الدوري الإماراتي، أمثال لاعب الشارقة البرازيلي إيغور كورنادو وغيره ممن اتصلوا ليؤكدوا دعمهم لي في الإصابة، فضلاً عن المسؤولين في ناديي العين والظفرة إلى جانب إدارة نادي عجمان، ولم يتركني أعضاؤه للحظة حتى خرجت من غرفة العمليات، وكل هذا الدعم أعطاني الدفعة المعنوية للعودة سريعاً إلى الملاعب».

وشدّد دومبيا على أن «عودته للملاعب ستحتاج إلى أربعة أشهر بحسب ما أكد الفريق الطبي المعالج، إذ سأقوم بعد شهرين بإزالة المسامير الحديدية والبدء في مرحلة التأهل والعلاج الطبيعي وخلال فبراير سأعود قوياً كما كنت».

وأكد اللاعب أنه لم يحسم بشكل نهائي إذا كان سيخوض فترة التأهيل والعلاج الطبيعي داخل الدولة أو خارجها، وقال: «المؤكد أنني سأباشر مع الطبيب مراحل العلاج، ثم أقرر وجهة التأهيل، وإن كنت أميل إلى أن يكون التأهيل هنا في الإمارات».

وعن كيفية استقباله لخسارة عجمان من الظفرة بعدما تعرض للإصابة في تلك المباراة، قال دومبيا: «أتصور أنها خسارة نفسية في المقام الأول، لقد شاهدت بعيني كيف انهار لاعبو الفريق بعدما شاهدوا انفصال كاحلي عن القدم، وهم من شدة الإصابة لم يستطيعوا الوقوف في المكان الذي كنت موجوداً فيه، ما حدث لي أثر بلا شك في معنويات اللاعبين وذهنيهم، لا يمكن أن أتكلم عن المباراة لأنني لم أشاهدها، فقط قالوا لي إننا كنا الطرف الأفضل وأضعنا فرصاً عدة للفوز وهذا عائد لعدم تركيز اللاعبين».

وعن الفارق بين تجربته مع العين وعجمان، قال اللاعب المالي: «لا يوجد فارق بين أي نادٍ لعبت له وآخر بما فيها العين وعجمان، إلا باختلاف الاسم فقط، أنا لاعب محترف مهمتي مع كل الفرق التي لعبت لها أن أساعدها على تحقيق النتائج الإيجابية كوني لاعباً محترفاً، لكن لم أستشعر طوال مسيرتي الاحترافية أن هناك نادياً يختلف عن الآخر».

وخاض دومبيا مسيرة احتراف أبرزها في الدوري الفرنسي شاتورو، وستاد رين، وتولوز، واحترف في إنجلترا بنادي وولفرهامبتون، ثم خاض تجربة احترافية مع نادي العين في الموسم الماضي، وانتقل اللاعب إلى نادي عجمان بعقد يمتد لمدة موسمين في مطلع الصيف الحالي، إذ لعب مع البرتقالي أربع مباريات بالدوري.

وعن تقييمه لفريق عجمان خلال الفترة القصيرة التي لعب فيها مع البرتقالي، قال: «لو قيمنا ظهور عجمان في المباريات الأربع بالدوري سنجد أن الفريق قدم مردوداً مميزاً على مستوى النتائج والأداء معاً، باستثناء المباراة الأخيرة ضد الظفرة، ولو نجحنا في الفوز فيها لأصبحنا وصيف الدوري حالياً، لكن الفريق قادر على أن يتدارك هذه الخسارة في المستقبل، وأتوقع ظهوراً قوياً للبرتقالي في مباراة الخميس ضد الوحدة».

وحول ما إذا كان يتوقع أن يتأثر البرتقالي بإصابته، قال: «البرتقالي فريق جماعي من الدرجة الأولى لا يتأثر إطلاقاً بغياب أي لاعب، وأتصور أن الفريق يضم كوكبة من النجوم القادرين على تعويض غيابي وغياب أي لاعب».

- دومبيا تعرض لكسر مضاعف في القدم إثر كرة مشتركة مع جواو بيدرو.

- لاعبون وإداريون من أندية الدوري اتصلوا باللاعب المالي ودعموه معنوياً.