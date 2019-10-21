الهولندي شتاين مرشح بقوة لتدريب خورفكان

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد مصدر داخل اللجنة الفنية لشركة خورفكان لكرة القدم لـ«الإمارات اليوم»، أن مدرب الوحدة السابق الهولندي موريس شتاين مرشح بقوة لتدريب «النسور» خلفاً للبرازيلي باولو كاميلي، الذي تم الاستغناء عن خدماته لتواضع النتائج وآخرها الخسارة أمام الجزيرة (1-3). وقال المصدر: «درست اللجنة الفنية السير الذاتية لمدربين من صربيا والبرازيل لم يسبق لهما أن عملا مع الأندية الإماراتية، ما أسهم في استبعادهما عن تدريب خورفكان، إضافة إلى المدرب الهولندي موريس شتاين، وهو الأقرب للتعاقد معه في حال لم يحدث طارئ فني، مؤكداً أن اللجنة الفنية أوصت بذلك لشركة كرة القدم، التي ستتخذ القرار المناسب خلال الساعات المقبلة».

وكان خورفكان قد أقال مدربه البرازيلي بعد تعرض الفريق لسلسلة من الخسائر المتتالية وعدم تحقيقه لأي انتصار في البطولتين، بينما قاد موريس شتاين فريق الوحدة في ثلاث مباريات فاز في واحدة وخسر في اثنتين قبل أن يُقال من منصبه.