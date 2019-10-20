«الفار» يلغي شخصية حكم الساحة.. والخط الوهمي ضرورة قصوى

المصدر: منصور السندي - دبي

طالب رياضيون اتحاد الكرة ولجنة الحكام بضرورة إعادة النظر في تطبيق تقنية الحكم الفيديو (الفار) خلال مباريات دوري الخليج العربي، لأن الهدف منها التقليل من الأخطاء التحكيمية بدرجة كبيرة وليس زيادتها، مشيرين إلى أن هناك خللاً كبيراً صاحب تطبيق هذه التقنية الحديثة رغم دخولها السنة الثالثة منذ بدء تطبيقها في الدوري الإماراتي، لافتين أن هناك مشكلات كثيرة صاحبت تطبيق «الفار»، من بينها أنه بات يهيمن على القرارات التحكيمية، وألغى شخصية حكم الساحة وقلص من سلطاته خلال المباراة، فضلاً عن أنه بات يتسبب في تأخير اللعب وزيادة كبيرة في احتساب الوقت الإضافي بدلاً من الضائع، نظراً للتوقفات الكثيرة التي تحدث خلال المباراة بسبب «الفار»، مؤكدين أهمية الاستفادة من تجربة استخدام هذه التقنية المتطورة عند الضرورة القصوى فقط، وتتم بسلاسة وبشكل سريع بحيث لا يؤثر ذلك سواء في سير المباراة أو في صلاحيات حكم الساحة، مشيرين إلى أن كل هذه الأمور تفقد مباريات الدوري متعتها وإثارتها، وتؤثر سلباً على حماس اللاعبين وتركيزهم، لافتين إلى أن إهدار الوقت أثناء المباراة يعد أمراً غير صحي ولا يصب في مصلحة تطوير اللعبة، لافتين إلى أن زمن اللعب الفعلي للمباراة في الدوري الإماراتي تقلص كثيراً وبات نحو 50 دقيقة فقط بسبب التوقفات الكثيرة أثناء اللعب.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «تطبيق تقنية الحكم الفيديو بالشكل الحالي له دور كبير جداً في مسألة التوقفات الكثيرة أثناء المباراة، ويجب على لجنة الحكام في اتحاد الكرة العمل على إيجاد حل لهذه المشكلة، فضلاً عن إيجاد حل لمشكلة عدم وجود خط وهمي في الملعب، بما يساعد الحكم الفيديو على اتخاذ القرار بالسرعة المطلوبة، كما حدث في مباراة الشارقة والعين في الجولة الثالثة للدوري عندما قام حكم الفيديو بإلغاء هدف صحيح للعين لعدم وجود خط وهمي في الملعب يساعد (الفار) في اتخاذ القرار الصحيح في مثل هذه الحالات الدقيقة والصعبة».

وأشار الرياضيون إلى أن تقنية الفيديو وقضاة الملاعب ليسوا وحدهم المسؤولين عن التوقفات الكثيرة التي تحدث أثناء المباراة وإنما اللاعبون هم أيضاً لهم دور كبير في هذا الجانب، لذلك لابد من العمل على توعية اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بأن التوقفات الكثيرة أثناء المباراة ليست في مصلحة تطوير اللعبة.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق الدكتور سليم الشامسي، أن الحكم الموجود في غرفة تقنية الفيديو أصبح أهم من حكم الساحة، لأن «الفار» لها دور كبير في زيادة زمن المباراة، مشيراً إلى أن ذلك راجع الى البطء في استخدام هذه التنكولوجيا التي يتم استخدامها في أوروبا بالشكل الأمثل، بحيث لا يكون هناك تدخل للحكم الفيديو في المباراة إلا عند الضرورة القصوى.

وأضاف: «في تقديري (الفار) تسبب في زيادة زمن مباريات الدوري من خلال احتساب وقت إضافي أكثر من المعتاد نظراً لأنه في كل حالة تحدث خلال المباراة يتم اللجوء الى هذه التقنية، وقبل تطبيقها كان الوقت الإضافي المحتسب بدل الضائع خلال المباراة لا يتعدى أربع أو خمس دقائق فقط».

وأضاف الشامسي: «يجب على قضاة الملاعب الاعتماد على أنفسهم في اتخاذ القرارات الحاسمة خلال المباريات بدلاً من الاعتماد على (الفار) في كل كبيرة وصغيرة».

وأشار سليم الشامسي إلى أن الوضع لو استمر بهذه الصورة بحيث تكون للحكم الفيديو الهيمنة على كل ما يحدث في المباراة فإن شخصية حكم الساحة ستضيع ويصبح دوره هامشياً.

من جانبه، أكد مدير فريق النصر السابق لكرة القدم خالد عبيد، أنه ضد التوقفات الكثيرة أثناء المباراة وضد تدخلات «الفار» في كل صغيرة وكبيرة.

وأضاف خالد عبيد: «بطبيعة الحال الحكم أثناء المباراة يعد مسؤولاً عن سلامة اللاعبين، لذلك فإنه يقوم بإيقاف اللعب في حال حدوث إصابة لأي لاعب أو تعرضه للإرهاق، وكذلك التوقف لمنح لاعبي الفريقين فرصة لشرب الماء بسبب الرطوبة العالية وحرارة الطقس».

وشدد خالد عبيد على ضرورة توعية اللاعبين والجهازين الفني والإداري بعدم اللجوء إلى تضييع الوقت أثناء المباراة، لأن ذلك يعد أمراً غير صحي ولا يخدم اللعبة.

بدوره، أكد نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة سابقاً سلطان الشرع، أن تقنية الفيديو في الدوريات الأوروبية يكون تدخلها في الحالات التحكيمية بشكل سريع دون أي نوع من البطء، تفادياً للتأثير في سلاسة المباراة، مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن يصل الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في مباراة واحدة في دوري الخليج العربي وهي مباراة بني ياس والوحدة في الجولة الثالثة إلى نحو 14 دقيقة، مطالباً بأهمية استخدام تقنية الحكم الفيديو بالشكل الأمثل، معتبراً أن التوقفات الكثيرة أثناء المباراة تؤثر سلباً في مستوى اللاعبين وفي «رتم» المباراة بشكل عام، لافتاً الى أن ذلك قد يتسبب في حدوث إصابات للاعبين.

وشدد مدرب الوصل السابق حسن بولو على أن التوقفات الكثيرة خلال المباراة واحتساب وقت إضافي كبير ليسا في مصلحة اللعبة، مؤكداً أنه يفترض أن يكون موضوع احتساب الوقت بدلاً من الضائع من صلاحيات الحكم الرابع وليس حكم الساحة، فالأخير يجب أن يركز في اتخاذ القرارات الداخلية الخاصة بالمباراة في حين أن الحكم الرابع ليست لديه أدوار كثيرة خلال المباراة، كما أنه الأقدر على تقدير الظروف المحيطة، معتبراً أن حكم الساحة هو من يقرر الوقت الإضافي حسب تقديراته.

وأضاف حسن بولو: «هناك بعض الحالات الخاصة بالفار يأخذ خلالها حكم الساحة وقتاً طويلاً للنقاش مع حكم الفيديو، تصل في بعض الأحيان الى دقيقتين أو ثلاث دقائق رغم أنه من المفترض ألا تستغرق الحالة أكثر من 20 الى 30 ثانية فقط، وقد لاحظنا أن الحالة الخاصة بالهدف الملغي للعين خلال مباراته أمام الشارقة ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي أخذت وقتاً طويلاً، وفي النهاية جاء قرار (الفار) خاطئاً».

وقال: «يفترض في بعض الحالات الواضحة بالمباراة مثل التسلل، ألا يستغرق خلالها الحكم وقتاً طويلاً لاتخاذ القرار، وليس هناك سبب يجعله يذهب إلى شاشة الحكم الفيديو لمشاهدة الحالة».

محمد عمر: أستغرب حدوث أخطاء تحكيمية في وجود «الفار»

أكد رئيس لجنة الحكام السابق في اتحاد الكرة، محمد عمر، أنه يستغرب أن تكون هناك أخطاء تحكيمية مؤثرة في نتائج المباريات رغم وجود تقنية الحكم الفيديو التي وصفها بأنها تقنية مساعدة، وكان يجب أن تسهم في انعدام الأخطاء التحكيمية أو على الاقل التقليل منها، معتبراً أن هناك خللاً في مسألة تطبيق هذه التقنية لأنه رغم دخول تطبيقها السنة الثالثة فإنه لم يتم تطبيقها بشكل صحيح في بعض المباريات رغم أن هذه الحالات كانت واضحة، مشدداً على أنه عندما يطالب بضرورة إعادة النظر في تطبيق الحكم الفيديو في الدوري فإن ذلك يأتي من باب المصلحة العامة، مؤكداً أن هذه التقنية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم تعد مساعدة لحكم الساحة في إدارة المباراة، خصوصاً في الحالات الدقيقة التي يصعب على حكم الساحة مشاهدتها بالعين المجردة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة منها بالشكل المطلوب، لافتاً إلى أن هناك أندية استفادت من تطبيق «الفار» وأخرى تضررت.

وقال محمد عمر: «هناك خلل في غرفة (الفار) ويجب العمل على إصلاحه، لأن هذه التقنية يفترض أن تسهم في انعدام الاخطاء التحكيمية أو التقليل منها بدرجة كبيرة».

وشدد محمد عمر على أهمية عدم اعتماد حكم الساحة على الحكم الفيديو في إدارة المباراة، وإنما على شخصيته المتميزة ولياقته البدنية العالية، فضلاً عن تعاونه مع الحكام المساعدين واللاعبين.

وبسؤاله عن هيمنة «الفار» على القرارات التحكيمية، أكد أنه لابد من وجود شخصية قوية للحكم، معتبراً أن هذا الأمر راجع لشخصية حكم الساحة وكيفية تعامله مع المباراة، وسيطرته على الملعب واللاعبين بطريقة متميزة.