6 دقائق من «السحر البرازيلي» تقود شباب الأهلي إلى عبور «السماوي»

المصدر: أحمد طارق - دبي

تألق البرازيلي ليوناردو دي سوزا، واستعاد مستواه الذي ظهر به الموسم الماضي مع الوحدة، بعدما قاد شباب الأهلي للفوز على بني ياس بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، أمس، على استاد راشد في نادي شباب الأهلي، ليحقق «فرسان دبي» الفوز الثالث في البطولة، ويرفع رصيده إلى 10 نقاط، بينما تلقى «السماوي» خسارته الأولى في الموسم الحالي، بعدما كان الفريق الوحيد الذي لم يخسر في بطولتي الدوري وكأس الخليج العربي، ليتوقف رصيده عند خمس نقاط.

ونثر دي سوزا «السحر البرازيلي» في ست دقائق، أحرز خلالها شباب الأهلي الهدفين الأول والثاني، إذ سجل ليوناردو الهدف الأول بمهارة كبيرة، عندما راوغ دفاع بني ياس وسدد كرة قوية في المرمى (38)، قبل أن يتسبب في الهدف الثاني، عندما راوغ ثلاثة لاعبين بطريقة رائعة، قبل أن يعزز مارياني تقدم «فرسان دبي» في الدقيقة 44.

ورغم سيطرة شباب الأهلي على مجريات اللعب في أول 15 دقيقة من المباراة، فإن بني ياس كان الأخطر، والأكثر تنظيماً في الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على دفاع «فرسان دبي»، إذ أهدر الجنوب إفريقي أياندا باتوزي فرصة محققة لإحراز الهدف الأول، عندما أبعد دفاع شباب الأهلي الكرة بالخطأ إلى لاعب «السماوي»، لكنه سدد الكرة فوق العارضة (4)، بينما راوغ بعدها الإسباني بيدرو كوندي دفاع شباب الأهلي، وسدد الكرة بعيدة عن المرمى.

في المقابل، اعتمد صاحب الأرض على الاستحواذ على الكرة بوسط الملعب، وانطلاقات المولدوفي لوفانور هنريكي، والبرازيلي ليوناردو دي سوزا، ووجود محمد جمعة (بيليه) بمفرده لقيادة خط الهجوم، لكن لم يستثمر شباب الأهلي الاستحواذ بتهديد مرمى الحارس فهد الضنحاني، وكانت أبرز فرصة كرة سددها «بيليه»، ارتدت من الدفاع وخرجت ركنية (8).

وواصل بني ياس أفضليته في الهجمات المرتدة، إذ أهدر بيدرو كوندي فرصتين محققتين: الأولى عندما قاد البرازيلي لويز أنطونيو هجمة مرتدة، ولعب كرة عرضية، حولها اللاعب الإسباني برأسه بجوار القائم (15)، والثانية عندما سدد أنطونيو كرة قوية، غيرت اتجاهها ووصلت إلى كوندي الذي لعب الكرة برأسه وارتدت من القائم، قبل أن يمسكها الحارس ماجد ناصر (22).

من جهته، تلقى شباب الأهلي ضربة موجعة بإصابة الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، ونزل بدلاً منه إسماعيل الحمادي، بينما تحسن أداء الفريق في آخر 10 دقائق، وكاد دفاع بني ياس أن يحرز هدفاً في مرماه بالخطأ (35)، قبل أن يتألق البرازيلي ليوناردو دي سوزا، ويسهم في إحراز شباب الأهلي هدفين، إذ استفاد من كرة عرضية لعبها عبدالعزيز هيكل، وراوغ اللاعب البرازيلي دفاع بني ياس، وسدد كرة قوية في المرمى (38)، أما الهدف الثاني فقد قام دي سوزا بمجهود فردي رائع، عندما راوغ ثلاثة لاعبين، ولعب كرة عرضية، وصلت إلى محمد بيليه، الذي سدد كرة تصدى لها الحارس فهد الضنحاني، لتصل إلى السويسري ديفيد مارياني، الذي سددها في المرمى (44).

وفي الشوط الثاني تراجع أداء الفريقين، وكانت أبرز فرصة من كرة سددها أحمد خليل، وتصدى لها الحارس فهد الضنحاني (63)، لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي.

البطاقات

شباب الأهلي:

عبدالله النقبي.

بني ياس:

سهيل النوبي، وساسا

إيفكوفيتش، وجواو فيكتور.

رجل المباراة

لاعب شباب الأهلي

ليوناردو دي سوزا.

دون المستوى

لاعب بني ياس

ساسا إيفكوفيتش.

التبديلات

شباب الأهلي:

إسماعيل الحمادي، وأحمد

خليل، وحسن إبراهيم،

بدلاً من فيدريكو كارتابيا،

ومحمد جمعة (بيليه)،

ولوفانور هنريكي.

بني ياس:

خالد الهاشمي، وخميس

الحمادي، وسلطان الشامسي،

بدلاً من: عيسى العتيبة، وخالد

الضنحاني، وسهيل النوبي.

الأهداف

ليوناردو دي سوزا (38)،

وديفيد مارياني (44).