النصر والعين يجددان الصراع في لقب كأس الطائرة اليوم

المصدر: معاذ كمبال - العين

تتجه الأنظار الساعة السادسة والنصف مساء اليوم إلى صالة نادي الوصل في زعبيل التي ستستضيف المباراة النهائية لمسابقة كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، والتي تجمع بين النصر (حامل اللقب) والعين (وصيف النسخة الماضية)، في حين تسبقها مواجهة تحديد المركز الثالث بين شباب الأهلي والوصل.

وتعد مباراة اليوم تكراراً للنسخة الماضية من البطولة التي كانت قد جمعت بين النصر والعين، لكن في صالة نادي الجزيرة، وانتهى اللقاء بتجريد «العميد» لمنافسه «الزعيم» من لقب المنافسة بعد الفوز عليه بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليحصد النصر لقب الكأس للمرة الأولى في تاريخه.

وقطع فريق النصر حامل اللقب تذكرة الوصول إلى المباراة النهائية اليوم بعد مشوار حافل منذ الأدوار التمهيدية، إذ فاز على كل من حتا وبني ياس والظفرة وخسر من العين، بينما حقق الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على جاره فريق شباب الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي أقيمت على الصالة الصفراء في استاد الوصل بزعبيل.

وفي المقابل، لم يكن طريق فريق العين مفروشاً بالورود لكنه أظهر شخصيته بتحقيق الفوز في كل مبارياته في الدور التمهيدي على بني ياس والنصر وحتا والظفرة، وجاء تأهله إلى المباراة النهائية بفوزه في المربع الذهبي على الوصل بثلاثة أشواط نظيفة، ما جعله مرشحاً للفوز باللقب اليوم.

العين يسعى لرد دين خسارة لقب النسخة الماضية أمام النصر.