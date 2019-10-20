ندى خالد تتوج بلقب سباق الطريق في «دورة الشيخة هند»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أحرزت لاعبة فريق هيئة كهرباء ومياه دبي، ندى خالد عمر، لقب سباق الطريق لفئة المواطنات، ضمن منافسات الجولة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات».

وكان سباق الطريق لفئة المواطنات أقيم عصر أول من أمس في حديقة الورقاء 3 بدبي، بمشاركة واسعة من لاعبات الهيئات والمؤسسات الحكومية، وشهد منافسات مثيرة بين جميع المشاركات من فئتي المواطنات والمقيمات.

وأحرزت لاعبة شرطة دبي نورة جاسم عبدالله المركز الثاني، فيما حلت لاعبة هيئة الصحة نوف علي عبدالله في المركز الثالث، وجاءت ريم عبيد المرزوقي من برنامج الشيخ زايد للإسكان في المركز الرابع، ثم سمية فهد من هيئة كهرباء ومياه دبي في المركز الخامس.

وعلى صعيد فئة المقيمات، جاءت في المركز الأول سارة الأجنف من شركة سارة للخدمات الرياضية، وتبعتها نورة اسماجيلوفا من الاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات، وجاءت في المركز الثالث لطيفة الصاروخ من نادي دبي لأصحاب الهمم.

وأكدت مديرة الدورة فوزية فريدون في تصريحات صحافية أن: السباق قدم مستويات متقدمة بين المشاركة، إذ أظهرن أداءً رفيعاً عكس مدى التطور الذي طرأ على اللاعبات كافة، واللاتي حرصن على تقديم صورة تعكس جديتهن في خوض منافسات مليئة بالإثارة والتشويق، إلى جانب الهدف الأساسي من إقامة الدورة وهو تشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة باعتبارها مصدراً كبيراً للطاقة والسعادة والإيجابية.

وقالت فوزية فريدون: «نأمل أن يتواصل هذا التحدي الكبير بين جميع المشاركات لتقديم أفضل صورة لرياضة المرأة، خاصة وأننا نعيش هذه الأيام مع تحدي دبي للياقة، ما يعزز مواصلة تطور الدورة والكشف عن المواهب الرياضية النسائية في مختلف الألعاب الرياضية».

وفي شأن آخر تقام اليوم مباراتا الدور نصف النهائي لمنافسات كرة السلة، إذ تلتقي النيابة العامة مع القيادة العامة لشرطة دبي، فيما تلعب بلدية دبي مع هيئة الطرق والمواصلات.

تقام ضمن منافسات الدورة اليوم مباراتا المربع الذهبي لكرة السلة.