«الخالدية 54» و«عمان 44» يتوجان في سباق دبي للتجديف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خطف قاربا مملكة البحرين «الخالدية 54»، وسلطنة عمان «عمان 44»، الأضواء في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، في منطقة الجداف بالقرب من محمية خور دبي.

وتمكن القارب البحريني «الخالدية 54» لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة أحمد البوسميط، من إحراز لقب الشوط الأول، وعادت وصافة هذا الشوط للقارب «الطيار 60»، وحل ثالثاً قارب «شرطة دبي 3».

وفاز «عمان 44» لوزارة الشؤون الرياضية في سلطنة عمان وبقيادة النوخذة حميد البحري في الشوط الثاني، وحل ثانياً القارب البحريني «فيكتوريوس 53»، و«خزام 18» في المركز الثالث.

وحضر وتوج الفائزين المدير التنفيذي لنادي دبي محمد عبدالله حارب، والمقدم علي عبدالله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري بشرطة دبي، وهزيم محمد القمزي مدير السباقات، ومحمد الشامسي مدير الدعم المؤسسي.

الشوط الأول

1- الخالدية 54

2 - الطيار 60

3- شرطة دبي 3

الشوط الثاني

1- عمان 44

2- فيكتوريوس 53

3- خزام 18