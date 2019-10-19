اتحاد كلباء يهزم الفجيرة.. ويكسر القاعدة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كسر اتحاد كلباء قاعدة عدم الفوز على الفجيرة في دوري الخليج العربي، عندما تغلب عليه بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن الجولة الرابعة، ليصبح رصيد كلباء ثلاث نقاط مقابل ست للفجيرة.

ويعتبر الفوز الأول لاتحاد كلباء، بقيادة مدربه الأوروغوياني خورخي دياز، ليستعيد «النمور» نغمة الانتصارات في الدوري، بعد أن فاز على الوصل (3-1) في ديسمبر من العام الماضي.

وكاد اتحاد كلباء أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة الثانية، لولا أن لاعبه حمدان البارود سدد أعلى العارضة، وهو على بُعد متر من خط المرمى.

وتدخل حارس النمور جمال عبدالله، وأبعد كرة سددها لاعب الفجيرة الليبيري جيبور (10)، وأضاع البرازيلي جوناثان هدفاً محققاً للفجيرة (33)، عندما سدد بشكل خاطئ باتجاه مرمى النمور.

وفرط الأردني ياسين البخيت في فرصة سهلة أمام المرمى (43)، عندما سدد إلى الخارج.

وتعرض الليبيري جيبور لإعثار داخل منطقة الجزاء (51)، ولجأ الحكم حمد علي يوسف إلى تقنية الفيديو دون أن يحتسب ضربة جزاء، وبعد دقيقتين انفرد لاعب الفجيرة جوناثان، أمسكها الحارس جمال عبدالله. ونجح اتحاد كلباء في تسجيل الهدف الأول، عن طريق رأسية التوغولي مالابا، مستفيداً من مناولة عرضية وصلته من ياسين البخيت (66). وتعرض اللاعب منصور عباس للطرد، بعد نيله بطاقتين صفراوين (78)، وأبعد حارس كلباء جمال عبدالله هدفاً محققاً، بعد أن تصدى لكرة سددها غابرييل (90+3).