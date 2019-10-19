فوز البطائح والحمرية في «تمهيدي الكأس»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق نادي البطائح فوزاً مستحقاً على نظيره مسافي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت أمس، ضمن الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة محققاً العلامة الكاملة، وسجل الهدفين كل من عزان محمود (73)، والبرازيلي ميديريوس (90+1).

وفي مباراة ثانية، تمكن الحمرية من تسجيل فوز عريض على حساب العربي (6-1)، سجل منها أربعة أهداف في أقل من (20) دقيقة، أحرزها البرازيلي ليوان دوس سانتوس (2)، والعاجي بكاري كونيه (11)، وطلال عبدالله (18)، وسعيد بن جمعة (19)، كما سجل مبارك عبدالله (85)، وفيصل خليل (88)، بينما سجل هدف العربي البرازيلي بيرنارديس (78).

وتختتم الجولة مساء اليوم بإقامة ثلاث مباريات تنطلق عند الساعة 4:55، ويلعب فيها مصفوت مع دبا الحصن، والتعاون مع العروبة، بعدها بخمس دقائق تنطلق مباراة الذيد مع دبا الفجيرة.