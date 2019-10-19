«أبيض الصالات» يخسر من الكويت في «غرب آسيا»

المصدر: المنامة - الإمارات اليوم

خسر المنتخب الوطني لكرة الصالات أمام الكويت بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جرت مساء أول من أمس على صالة مدينة خليفة الرياضية، ضمن الجولة الثانية لتصفيات غرب آسيا، المؤهلة للنهائيات القارية 2020، والتي يستضيفها الاتحاد البحريني حتى 22 الجاري.

سجل الهدف الوحيد للأبيض طارق عبدالله، فيما سجل أهداف منتخب الكويت: عبدالرحمن الوادي، وعبدالعزيز البسام، وعبدالرحمن الطويل، وأحمد الفارسي. وكان المنتخب تعادل إيجاباً مع المنتخب البحريني في مباراة الافتتاح (3-3). وتقام مباريات الجولة الثالثة اليوم، حيث يلتقي الأبيض مع منتخب العراق، والكويت مع البحرين.