«أبيض الصالات» يتعادل مع البحرين في «غرب آسيا»

المصدر: المنامة - الإمارات اليوم

اكتفى المنتخب الوطني لكرة الصالات بالتعادل، أول من أمس، مع البحرين صاحب الأرض والجمهور، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا المؤهلة لنهائيات «تركمانستان 2020» الآسيوية.

وتعادل الأبيض مع البحرين بنتيجة 3-3، حيث كان المنتخب قد تأخر في النتيجة قبل أن يدرك التعادل من ضربة جزاء نفذها محمد عبيد، ثم تقدم البحرين مجدداً بهدفين، لكن لاعبي الإمارات عادوا وأحرزوا هدفي التعادل عن طريق عبدالكريم جميل، ووائل خميس. وسيكون الأبيض في راحة اليوم، على أن يواجه غداً المنتخب العراقي.

وفي المجموعة الثانية اكتسح الأخضر السعودي قطر 5-2، وفاز لبنان على عمان 10-2، والكويت على فلسطين 7-1.