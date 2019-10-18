بطولة محترفي الجوجيتسو في ضيافة العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

تشهد مدينة العين، اليوم، انطلاق منافسات الدورة السادسة من بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو. ويشارك في البطولة مئات اللاعبين المحليين والأجانب من دول مختلفة. وتقام ضمن المسابقة فئات الأساتذة (فوق 30 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً)، والناشئين (فوق 16 عاماً) من مختلف الأوزان والأحزمة. ومن نجوم الإمارات المنافسين، حمدان البلوشي وسلطان آل علي وحامد الهنائي، والمتألقة حمدة بامهدف وهناء الهنائي، وغيرهم الكثير من المواهب. وإلى جانب النجوم الإماراتيين، ترحب البطولة أيضاً بمجموعة من اللاعبين العالميين البارزين في فئة الأساتذة كالبرازيليين يوري ريبيرو وإيغور سيلفا.