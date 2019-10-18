200 بحار في بطولة أبوظبي للقوارب الشراعية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انطلقت، أول من أمس، منافسات بطولة أبوظبي الدولية للقوارب الشراعية «الريجاتا»، بحفل مبسط في مقر نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على كورنيش العاصمة، وسط أجواء احتفالية مميزة.

حضر الافتتاح الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أحمد ماجد المهيري، ونائب رئيس اتحاد الايودا للشراع الحديث (عن دول إفريقيا وآسيا والمحيط الهندي)، إيجي نارانج، والمدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ماجد عتيق المهيري، ومدير قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، طلال الهاشمي، ورؤساء الوفود المشاركة والحكام والمنظمون. ويشارك في المنافسات وفود 30 دولة تم استعراضهم خلال طابور العرض، الذي أقيم خلال حفل الافتتاح.

من جهته، أعرب الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، عن سعادته بالمشهد الرائع للبطولة من خلال مشاركة وفود 30 دولة، مؤكداً أن الرقم كبير بكل المقاييس، ويؤكد مدى تطور هذه الرياضة، فضلاً عن مدى اهتمام العديد من الدول بالمشاركة في أي بطولة تقام في أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية.

ووجّه الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، على دعم الرياضات البحرية بشكل عام، مؤكداً أن المجلس يقوم بمجهودات كبيرة من أجل تطوير مختلف المسابقات والبطولات التي تقام في العاصمة.

وأشار إلى أن وجود 200 مشارك من 30 دولة، يسهم في مزيد من الإثارة والتشويق خلال الحدث الكبير، وأعرب عن ثقته التامة بقدرة بحارة الإمارات على الظهور بمستوى متميز خلال البطولة، والتقدم نحو الأمام واعتلاء القمة، في هذا المحفل الرياضي العالمي.

قرية تراثية

أقام نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، قرية تراثية صغيرة للبطولة على كورنيش العاصمة، وتتضمن أجنحة لمجموعة من المعرضات التي تخص التراث الإماراتي البحري، وكذلك الأكلات الشعبية الشهيرة.