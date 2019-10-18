40 قارباً تبحر في قناة دبي المائية اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد قناة دبي المائية، بداية من الساعة الثالثة من عصر اليوم، انطلاقة سباق أولى جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الجديد 2019-2020، بمشاركة 40 قارباً.

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل التجهيزات لإقامة السباق، اليوم، في الواجهة البحرية بمنطقة الجداف في دبي قبالة المدرسة السويسرية، وستشهد حركة نشطة مع قدوم القوارب المشاركة والمتسابقين، تحضيراً لانطلاقة السباق منذ الساعة التاسعة صباحاً.

ومن المقرر أن يبدأ البرنامج الزمني للحدث مع الفحص الفني على القوارب وإجراءات الوزن، ومن ثم انعقاد الاجتماع التنويري المعتاد بين اللجنة المنظمة والمشاركين، لشرح تعليمات السباق والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالسباق، وإجراء القرعة بين القوارب لمعرفة المشاركين في كل شوط.

وتتحول حرارة التنافس بين القوارب المشاركة إلى عرض مياه قناة دبي المائية بعد فترة الظهيرة، للاصطفاف وانتظار إشارة بدء أول أشواط السباق الكبير الذي يشمل مرحلتين، يتحدد على ضوئهما أبطال كل شوط، حيث تستمر إجراءات السباق بعد النهاية عبر الفحص الفني وتتويج أبطال الجولة.

ومن المنتظر أن يشهد السباق اليوم مشاركة 40 قارباً تمثل أفضل القوارب في رياضة قوارب التجديف المحلية، حيث يعد سباق اليوم محطة أولى من أجل الحصول على النقاط والتقدم في الترتيب العام، من أجل التأهل لخوض أغلى البطولات، كأس آل مكتوم الغالية، التي تمثل ذروة التحديات.