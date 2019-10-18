مارياني: لا يوجد ما يدعو إلى القلق على شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب شباب الأهلي، السويسري ديفيد مارياني، أنه لا خوف على فريقه، رغم الخسارة أمام الظفرة في كأس الخليج العربي، وأنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق في المباريات المقبلة.

وقال مارياني لـ«الإمارات اليوم» إن شباب الأهلي خسر للمرة الأولى في الموسم الحالي، بعد هزيمته أمام الظفرة في كأس الخليج العربي، مشدداً على أن هذه الخسارة لن تؤثر في معنويات اللاعبين، أو أنها قد تؤثر بشكل سلبي في مستوى ومردود الفريق في الدوري. وأضاف: «موقفنا جيد في كأس الخليج العربي، في رصيدنا سبع نقاط، ولكن لا شك يجب أن نكون أكثر تركيزاً في المباريات المقبلة».

وتابع: «الظفرة لعب مباراة جيدة، وكان الأكثر خطورة على المرمى، ونحن نعلم ذلك، وتوقعنا أن نخوض مباراة صعبة، وبشكل عام هذه المباراة لم تكن أفضل مبارياتنا، ولم نظهر بالمستوى الذي يجب أن نقدمه».

وأشار اللاعب السويسري إلى ضرورة الاستعداد جيداً لمواجهة بني ياس غداً في الجولة الرابعة من الدوري، وقال: «يجب أن نرفع رؤوسنا، وأن نغلق صفحة الخسارة أمام الظفرة، لأنه تنتظرنا مباراة مهمة جداً أمام بني ياس، ونحن في بداية الموسم، وأمامنا العديد من المباريات، ويجب أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات، وأن نتعلم كيفية النهوض بعد الخسارة».

وزاد بقوله: «يجب أن نكون حذرين في التعامل مع السماوي، وأن نتعلم الدرس من خسارتنا أمام الظفرة، خصوصاً أننا سنلعب المباراة على أرضنا، كما أننا لا نرغب في خسارة المزيد من النقاط بعد التعادل مع الجزيرة في الجولة الثالثة من الدوري». ورداً على سؤال حول شعور جمهور شباب الأهلي بالقلق على حظوظ الفريق في المنافسة على البطولة، بعدما لم يحقق الفوز في آخر مباراتين، بالتعادل مع الجزيرة في الدوري، ثم الخسارة من الظفرة في الكأس، قال: «هذه النتائج تعد طبيعية، وقد تواجه أي فريق، لأن البطولة في بدايتها، وما أستطيع قوله للجمهور هو أننا نتدرب بكل قوة، وسنواصل عملنا من أجل العودة إلى الانتصارات».

أما بالنسبة إلى رأيه في تجربته الجديدة واحترافه في الإمارات، فقال: «الأجواء بشكل عام جيدة جداً، وأنا سعيد بوجودي في الإمارات، ورغم شعوري بالإحباط بسبب الخسارة الأولى لي مع الفريق أمام الظفرة، ولكني من خلال الفترة التي لعبت خلالها مع (فرسان دبي)، أرى أننا قادرون على تجاوز هذه الخسارة، والظهور بشكل أفضل في المرحلة المقبلة».

وأشار مارياني إلى أنه ليس لديه الكثير من المعلومات عن أندية دوري الخليج العربي، موضحاً: «لم ألعب أمام جميع الأندية، وأحتاج إلى الوقت حتى أستكشف أقوى الأندية وأفضل اللاعبين، والأهم من ذلك هو أن أقدم كل ما لدي، وأنا أكون جاهزاً بنسبة 100% في جميع المباريات، والأمر نفسه بالنسبة إلى جميع اللاعبين، لأننا لن نحقق الانتصارات من دون أن نكون في كامل تركيزنا وأن نلعب بكل جدية، خصوصاً أن الفريق تم إعداده بصورة جيدة قبل بداية الموسم».