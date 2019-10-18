البطائح يطلب تعزيز الصدارة أمام مسافي

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يستقبل فريق البطائح ضيفه مسافي عند الساعة الخامسة مساء اليوم في الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة الذي يشهد أيضاً لقاء الحمرية مع العربي في التوقيت نفسه.

ويتطلع البطائح إلى تعزيز الصدارة التي يتربع عليها بالعلامة الكاملة برصيد (9 نقاط) من ثلاثة انتصارات، بينما يبحث مسافي عن كسب أولى النقاط. ويتطلع البطائح لتأكيد تأهله لخوض منافسات دور الـ16 وحجز مقعد لمواجهة اتحاد كلباء، وذلك من خلال تحقيق فوز جديد يعزز من خلاله مسيرته الجيدة في بداية موسمه الأول مع أندية الدرجة الأولى، ولن تؤثر نتيجة المباراة على تأهله للدور المقبل من البطولة مستفيداً من فارق المواجهات المباشرة بعد فوزه على كل من الحمرية (3-1)، والعربي (2-1).