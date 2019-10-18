كرونسلاف: سأنافس مع النصر في كل البطولات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعرب مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، عن سعادته بإبرام عقد مع نادٍ كبير يملك تاريخاً، مشيراً إلى أنه يملك طموحاً كبيراً أيضاً ويريد أن ينافس مع النصر في كل البطولات التي سيشارك فيها الفريق الفترة المقبلة. وقال يورتشيتش خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الوحدة في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي: «عملت الموسم الماضي في دوري الخليج العربي، وأعرف الكثير عن فريق النصر وكل اللاعبين الموجودين فيه، وتابعت البداية المتعثرة للفريق، وأعتقد أن هناك عملاً كبيراً يجب أن نقوم به، ولدي طاقة سأنقلها للاعبين خلال الفترة المقبلة، نقابل فريق الوحدة وهو يمر بالظروف نفسها تقريباً من تغيير فني ونتائج غير مرضية في انطلاق المسابقة، ولكن سيسعى النصر إلى تغيير ذلك الفترة المقبلة». وأضاف المدرب: «يجب على اللاعبين أن يستعيدوا الثقة في أنفسهم إذا كنا نبحث عن الفوز، ويجب أن يكون هناك رغبة وطموح لدى اللاعبين، ويجب أن يخرج اللاعبون كل ما لديهم من قوة وعزيمة لكي يحقق الفريق الفوز وإظهار القتالية في الملعب، وأعرف جيداً من الموسم الماضي أن العميد يلعب بالاعتماد على امتلاك الكرة أكبر فترة ممكنة، ولكن هذا يجب أن يتغير عن طريق الاستحواذ الجيد وأيضاً الانتقال لإحراز الأهداف».

وكشف المدرب عن فترة تعاقده مع العميد حيث ستكون عامين، ومن الطبيعي أنه لن يستطيع أن يغير أي شيء قبل مباراة الوحدة، وستقام بعد يومين فقط، ولكن ما يستطيع أن يفعله هو رفع الروح العنوية والقتالية للاعبين من أجل العودة بالنقاط الثلاث، وطلب المدرب من الجمهور العودة ومساندة الفريق مشيراً إلى أنه يعلم أن الفريق في وضع صعب، ولكن يجب أن يكون الكل متكاتفاً.