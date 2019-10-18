محمد يعقوب: عجمان ليس فريق «النجم الواحد».. الجماعية سر تألقنا

المصدر: سيد مصطفى – عجمان

أكد قائد عجمان، محمد يعقوب، أن فريقه لن ينخدع بالمركز الثالث، الذي يحتله حالياً في جدول الترتيب العام لدوري الخليج العربي، ولن ينساق وراء أحلام خادعة بالمنافسة في اللقب. وقال يعقوب، لـ«الإمارات اليوم»، إن «متطلبات المنافسة ليست موجودة حالياً، ونحتاج فترة طويلة ليكون الفريق قادراً على المنافسة، فهدفنا الأساسي هو البقاء بين المحترفين».

ودافع اللاعب، خلال تصريحاته، عن أرقام البرتقالي في المباريات الثلاث التي لعبها بالدوري، وخروجه بنسبة أقل عن منافسيه من حيث الاستحواذ، وأوضح: «كرة القدم ليست استحواذاً بلا فاعلية، والفريق الجيد هو الذي يستطيع أن ينفذ الطريق والأسلوب اللذين يلعب بهما بشكل مؤثر في المباريات، وهذا ما نجح فيه البرتقالي بتلك المواجهات».

وتحدث محمد يعقوب عن أسباب تألق البرتقالي بعد البداية المتواضعة في كأس المحترفين، ومن هو اللاعب الذي يستحق لقب نجم الفريق في الجولات الثلاث المنقضية من الدوري، وغيرها من الموضوعات.. وتالياً نص الحوار:

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