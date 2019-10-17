معاقبة لاتسيو أوروبياً بسبب «السلوك العنصري»

المصدر: روما - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، أمس، فرض عقوبة على نادي لاتسيو الايطالي تقضي بإغلاق جزء من مدرجات ملعبه في مباراته المقبلة أمام سلتيك الاسكتلندي في مسابقة «يوروبا ليغ» على خلفية «سلوك عنصري» من مشجعيه خلال اللقاء أمام رين الفرنسي.

وسيتوجب على القطب الثاني للعاصمة الإيطالية إغلاق أربعة أقسام تشكل الجزء الشمالي من مدرجات الملعب الأولمبي في روما، خلال المباراة المقررة أمام سلتيك في السابع من نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة من المسابقة القارية.

وتأتي هذه العقوبة بعدما أقدم بعض مشجعي لاتسيو على أداء التحية الفاشية في المدرج الشمالي (كورفا نور) خلال الفوز 2-1 على رين في الثالث من أكتوبر. كما فرض الاتحاد الاوروبي غرامة مالية على النادي قدرها 20 ألف يورو (22 ألف دولار)، إضافة الى عقوبة مع وقف التنفيذ بخوض مباراة على أرضه خلف أبواب موصدة، على أن يرفع لافتة في الملعب كتب عليها «ايكوالغايم» بالإنجليزية (لعبة متساوية) وشعار الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه العقوبة غداة تأكيد رئيس «ويفا»، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، الثلاثاء، أن على كرة القدم أن «تشن حرباً» على العنصرية، في أعقاب تنامي هذه الظاهرة في ملاعب القارة في الأشهر الأخيرة.