أبوالشوارب: أجانب النصر قادرون على قيادة الفريق إلى الألقاب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد رئيس شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن أبوالشوارب، أن «اللاعبين الأجانب بنادي النصر قادرون على قيادة الفريق إلى المنافسة على الألقاب في مختلف البطولات، والتتويج بلقب محلي هذا الموسم»، مشيراً في حديث لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن استقدام أجانب النصر تم عن قناعة ونتيجة اختيار دقيق من اللجنة الفنية بالنادي، التي كُلفت بملف اللاعبين الأجانب والمواطنين.

وشدد أبوالشوارب على أن هؤلاء اللاعبين في النصر لا يقلون شأناً عن بقية اللاعبين الأجانب في الفرق الأخرى المنافسة على مختلف البطولات، وعلى رأسها بطولة دوري الخليج العربي.

وكان النصر قد أبقى على المهاجم الإسباني نيغريدو، من الموسم الماضي، وإلى الآن لم ينجح في إحراز أي هدف في أول ثلاث جولات بمسابقة الدوري، كما تم التعاقد مع لاعبين دوليين، هما: التشيلي بافيز، والهولندي براندلي كواس، إضافة إلى استقدام اللاعب البرتغالي يوزي. وعلى إثر النتائج المخيبة في الدوري، حيث لم يحقق النصر سوى نقطة واحدة فقط بعد ثلاث جولات، تلقى فيها الهزيمة في مباراتين أمام عجمان والظفرة، وتعادل في الجولة الأولى مع الوصل، تمت إقالة المدرب البرازيلي، كايو، (تعادل معه النصر مع الوصل وخسر من عجمان)، وتسلم المهمة مؤقتاً في الفترة الماضية، المدرب يان فيرسلاين، الذي تعرض لهزيمتين الأولى في الجولة الثالثة بالدوري من الظفرة 2-1، ثم من العين 3-1 في مسابقة كأس الخليج العربي.

وأعلن النصر، أول من أمس، التعاقد رسمياً مع المدرب الكرواتي كرونسلاف، الذي سبق أن حقق نتائج قوية حين كان مدرباً في موسم سابق لبني ياس.

وأضاف أبوالشوارب: «مشكلة فريق النصر كانت فنية فقط، وتم تدارك الموقف من البداية وتغيير المدرب، ولا يوجد أي شيء آخر يعانيه الفريق في الفترة الحالية، اللاعبون الأجانب يقدمون مباريات قوية، وهم لا يقلون مستوى عن نظرائهم في الفرق الأخرى المنافسة، وستثبت الأيام والمباريات المقبلة صحة هذا الحديث، عن أن النصر كانت مشكلته فقط في الجهاز الفني، وتم تغييره بالكامل».

وأضاف: «تم اختيار اللاعبون بدقة، وللمرة الأولى منذ سنوات، استقر الاختيار واكتمل الفريق قبل انطلاق معسكر الإعداد، ولم يتم الاختيار بناء على آراء فردية، وإنما لجنة فنية كانت مكلفة من الشركة للتعامل مع هذا الملف المهم، ووجهة نظري أن لاعبي النصر الأجانب قادرون على قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية، والمنافسة على الألقاب، وقد تختلف بعض الآراء، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم».

اللاعبون الأجانب تم اختيارهم بدقة، ولا يقلون مستوى عن نظرائهم في الفرق الأخرى.