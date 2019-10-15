مدافع الوصل وعجمان السابق يقود العراق للفوز على كمبوديا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

فاز منتخب العراق على مضيفه منتخب كمبوديا باربعة اهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022، واسيا 2023.

ونجح لاعب المنتخب العراقي احمد ابراهيم والذي سبق له اللعب في دوري الخليج العربي مع اندية الوصل وعجمان والظفرة والامارات بقيادة اسود الرافدين لتحقيق الفوز بعد ان سجل هدف بلاده الرابع في الدقيقة (62)، فضلا عن دوره في التغطية الدفاعية المميزة، التي ساهمت بالحفاظ على شباك مرماه نظيفا.

ونجح احمد ابراهيم من استغلال كرة عرضية لعبها له زميله بشلر رسن سددها قوية برأسه في المرمى.

كما وسجل لاسود الرافدين كل من ابراهيم بايش (22)، ومهند علي (41)، وأمجد عطوان (57).

وبموجب هذه النتيجة اصبح رصيد المنتخب العراقي (7) نقاط في صدارة المجموعة ( مؤقتا ).