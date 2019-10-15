الزعابي: نخطط لجعل اتحاد كلباء رقماً صعباً في الألعاب الجماعية

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، خالد سيف الزعابي، أن إدارته تتطلع وتعمل على أن تنتشر الألعاب الجماعية (كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة وكرة الصالات) بشكل واسع ومثمر داخل النادي، وتحقيق النتائج المتميزة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن فرق النادي تحظى بدعم مجلس الشارقة الرياضي، مبيناً أن اللجان الفنية ماضية بعمل دؤوب في هذا الجانب.

وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع إلى أن تكون الرياضات الجماعية رقماً صعباً في المنافسات والمسابقات على مستوى الدولة، ونعمل من أجل ذلك، خصوصاً في كرة السلة، إذ إن مدينة كلباء تتمتع بلاعبين ذوي إمكانات تتناسب مع رياضة كرة السلة، ومنها الطول والرغبة في ممارسة اللعبة، وسعداء بأن أولياء أمور اللاعبين داعمون لهم أيضاً، وبدأنا من خلال فريق الأشبال، وتم رفده بجهاز فني من مدربين مواطنين مميزين، وهناك خطة عمل داعمة لديمومة الفريق، تتضمن المتابعة المباشرة، وتأمين فرص الاحتكاك والمشاركة في البطولات لتقويته والمضي به بعيداً»، مشيراً إلى أن نادي اتحاد كلباء لا يفكر في بناء فريق يفوز بالألقاب والكؤوس فقط، بل المساهمة الفاعلة في تطور اللعبة على المستوى المحلي، ورفد المنتخبات الوطنية باللاعبين الأكفاء.

في سياق متصل، أكد الزعابي أن فريق كرة قدم الصالات ماضٍ باستعادة النتائج التي حققها خلال السنوات الماضية، ومنها فوزه بكأس الاتحاد للصالات قبل موسمين.